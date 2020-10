Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Diebstahl von Tabakwaren im fünfstelligem Wert

Reken (ots)

Tabakwaren und Zigaretten entwendeten bisher unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in Reken. Die Einbrecher hebelten dazu die elektronischen Schiebetüren eines Supermarktes an der Kirchstraße auf. Die Höhe des Beuteschadens liegt im fünfstelligem Bereich. Eine Zeugin nahm einen dunklen Kleinwagen in der Nähe des Supermarktes war, in denen drei dunkel gekleidete, männliche Personen mit zwei hellen Tüten einstiegen. Diese kamen zuvor aus Richtung des Supermarktes, als sie den Alarm hörte. Eine der Personen war ca. 1,90m groß und damit größer als die zwei anderen Unbekannten. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon: 02861-9000)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

NIcole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell