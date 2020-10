Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auto vom Hof eines Autohändlers gestohlen

Borken (ots)

Entwendet haben Unbekannte in den vergangenen Tagen einen grauen Fiat 500 im Wert von ca. 9000 Euro. Das Fahrzeug hatte in der Tatzeit von Freitag, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 13:30 Uhr, auf dem Hof eines Autohauses am Nordring gestanden. Das Fahrzeug wurde durch die niederländische Polizei am Dienstagmittag in den Niederlanden aufgefunden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

