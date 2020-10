Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kellerräume eines Seniorenheims

Bocholt (ots)

In der Zeit von Samstag, 21.00 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, brachen noch unbekannte Täter drei Kellerräume im Seniorenheim an der Dürerstraße auf. Entwendet wurde nichts. Der oder die Täter waren vermutlich durch einen nicht verschlossenen Zugang in den Keller des Hauses gelangt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

