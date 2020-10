Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gestohlenes Pedelec konnte geortet werden

Bocholt (ots)

Am Donnerstagabend entwendete ein noch unbekannter Dieb zwischen 20 und 21 Uhr ein Pedelec-Trekking-Rad der Marke vanMoof (S3 2020). Der Geschädigte konnte das Fahrrad durch eine fest verbaute SIM-Karte am 03.10.2020, gegen 10.35 Uhr in der Rheder Innenstadt (Hohe Straße) orten und wieder in Besitz nehmen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

