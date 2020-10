Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Finder gesucht

Bocholt (ots)

Am Montag verlor ein 57 Jahre alter Bocholter beim Aussteigen aus seinem Auto gegen 15:15 Uhr an der Kurfürstenstraße im Bereich einer Hausbaustelle seine Geldbörse. Noch während er sich an der Baustelle befand, erschien ein ihm unbekannter Mann, der seine Geldbörse gefunden hatte und händigte ihm diese wieder aus. Kurz darauf, so der Geschädigte, habe er festgestellt, dass eine vierstellige Bargeldsumme und EC-/Debitkarten aus der Geldbörse entwendet worden waren.

Der Finder wird gebeten, sich als Zeuge bei der Kripo in Bocholt (02871) 2990 zu melden. Er ist ca. 60 Jahre alt, ca. 180 cm groß und hat lichtes, grau-braunes Haar. Der Finder trug eine Brille sowie eine graue Jacke und eine blaue Jeans.

