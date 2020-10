Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Autofahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Gronau (ots)

Am Freitag ist es zu einem Verkehrsunfall in Epe gekommen. Die beteiligten Personen sprachen miteinander und setzten dann ihre Wege fort. Niemand sei verletzt worden und Sachschaden sei auch keiner entstanden, war die einvernehmliche Meinung. Am Abend stellte sich aber heraus, dass sich die am Unfall beteiligte 20-jährige Gronauerin doch verletzt hatte.

Die Gronauerin war als Radfahrerin am Freitagmorgen, gegen 06.05 Uhr im Kreisverkehr des Gildehauser Damms von dem noch unbekannten Autofahrer angefahren worden. Die Polizei bittet den Autofahrer, sich beim Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260 zu melden.

