Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zu tief in Glas geschaut

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am späten Samstagabend hat die Polizei in der Industriestraße eine 19-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Die Heranwachsende musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben. Gegen die Fahrerin aus dem südlichen Donnersbergkreis wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet. |pirok

