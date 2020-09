Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kennzeichendiebstahl

Rehborn (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Bergstraße das hintere Kennzeichenschild an einem Audi A3 gestohlen. Der oder die bislang unbekannten Täter montierten das Schild mitsamt Halterung ab. Dabei wurde der Schutz der Dunkelheit ausgenutzt, da die Tat nach 22:30 Uhr begangen worden sein muss. Die Polizei Lauterecken bittet unter der Telefonnummer 06382 / 9110 um Hinweise, sollte dennoch jemand etwas beobachtet haben, was mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnte.

