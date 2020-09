Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010920-720: Fahrer verletzt sich bei Unfall leicht - Hoher Sachschaden

Wipperfürth (ots)

Der 18-jährige Fahrer eines Mercedes Vito hat am Montag (31. August) auf der B 506 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Um 17:10 Uhr fuhr er auf der B 506 aus Kürten kommend in Fahrtrichtung Wipperfürth. Nach eigenen Angaben fuhr er durch eine leichte Rechtskurve als plötzlich seine Lenkung nicht mehr reagierte. Der 18-Jährige verlor die Kontrolle über den Wagen und fuhr geradeaus in eine Hecke und einen Zaun und kam schließlich an einem Wohnhaus zum Stehen. Bei entstand erheblicher Sachschaden. Er beschädigte einen Zaun, eine Hecke, einen Holzmast, eine Laterne sowie zwei Telefonverteilerkästen. Durch herumfliegende Splitterteile wurden zwei geparkte Autos in Mitleidenschaft gezogen. Der Vito des 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit; er musste abgeschleppt werden. Der 18-Jährige zog sich bei dem Crash leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

