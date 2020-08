Polizei Mettmann

POL-ME: 31-Jähriger Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2008090

Mettmann (ots)

Am Sonntagmittag verletzte sich ein 31-jähriger Langenfelder bei einem Alleinunfall mit seinem Krad auf dem Urdenbacher Weg in Monheim am Rhein so schwer, dass er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste. Das Kraftrad der Marke Suzuki wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Das war passiert:

Ein 31-jähriger Langenfelder befuhr am Sonntagmittag (16. August 2020), gegen 12:35 Uhr, den Urdenbacher Weg in Fahrtrichtung Düsseldorf. Unmittelbar hinter der Einmündung zu einem Campingplatz verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über die von ihm geführte Suzuki GSX. Der 31-Jährige rutschte mit seinem Kraftrad über die Fahrbahn und touchierte hierbei einen Leitpfosten am Fahrbahnrand.

Bei dem Sturz verletzte sich der Langenfelder so schwer, dass er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Die Suzuki wurde so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden an dem Kraftrad wird auf circa 7.000 Euro, der Schaden an dem Leitpfosten auf mehrere hundert Euro geschätzt.

