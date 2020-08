POL-ME: Island-Pony von Weide entwendet - die Polizei ermittelt - Haan - 2008087

Polizei Mettmann

Bislang unbekannte Straftäter haben in der Nacht von Donnerstag (13. August 2020) auf Freitag (14. August 2020) ein Island-Pony von einer umzäunten Koppel an der Mahnertmühle in Haan entwendet. Wie das Pferd von dem Gelände abtransportiert oder weggeführt worden ist, ist aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Das war passiert:

Gegen 14 Uhr wollte am Freitagnachmittag eine 17 Jahre alte Schülerin aus Haan auf der Koppel an der Mahnertmühle in Haan nach dem Rechten schauen. Dabei fiel ihr auf, dass ein 21 Jahre altes Island-Pony nicht wie am Vortag auf der komplett mit Stacheldraht umzäunten und nur durch ein Tor zugänglicher Koppel stand. Gemeinsam mit Bekannten machte sich die 17-Jährige zunächst selbstständig auf die Suche nach dem schwarz-braunen Tier mit dem Namen "Fagur" - allerdings ohne Erfolg.

Gegen 21:30 Uhr wurde dann auch die Polizei über den Diebstahl des Ponys informiert. Die Polizeibeamten vergewisserten sich zunächst, dass das Tier nicht alleine von der Weide entflohen war und begutachteten den Zaun der Koppel, welcher jedoch keinerlei Schäden aufwies. Somit kann ein selbstständiger Ausbruch des Ponys von der Koppel nahezu ausgeschlossen werden.

Obwohl die Polizei ersten inzwischen eingegangenen Hinweisen zum Verbleib von "Fagur" nachgeht, verlief die weitere Fahndung nach dem Tier bislang leider erfolglos.

Daher wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt nach Zeugenhinweisen:

Wer hat im Zeitraum von 19 Uhr am Donnerstag (13. August 2020) bis 14 Uhr am Freitag (14. August 2020) Personen an oder auf der Koppel an der Mahnertmühle beobachtet oder weiß möglicherweise sogar, wo sich "Fagur" aufhält?

Zu dem Pony (siehe Foto) liegt die folgende Beschreibung vor:

- Stockmaß etwa 1,45 Meter - "Sommerrappe" Farbe: schwarz, aufgehellt ins bräunliche - vollständig geschoren, lediglich langgewachsenes Fell an den Beinen

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

