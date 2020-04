Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher klettern durch WC-Fenster in Firma

Schalksmühle (ots)

An einer Firma in der Viktoriastraße wurde zwischen Donnerstagmittag und Dienstagmorgen ein Toilettenfenster eingeschlagen. Unbekannte drangen in das Gebäude ein, verließen es jedoch, ohne etwas zu stehlen.

