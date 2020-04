Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennendes Gebüsch/Handfester Streit am SB-Terminal/Einbrecher im Keller

Iserlohn (ots)

Aus ungeklärter Ursache geriet am Dienstag kurz vor 11 Uhr ein Gestrüpp am Rand des Wolfspfades in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Im SB-Bereich einer Bank am Nordengraben sind am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr mehrere Frauen in einen handfesten Streit geraten. Eine 24-jährige Frau und ihre 54-jährige Mutter unterhielten sich offenbar laut, während sie einen Überweisungsautomaten bedienten. Eine 43-jährige Frau am Nachbar-Terminal fühlte sich gestört und forderte die anderen Frauen auf, leise zu sein. Beleidigungen flogen hin und her. Mutter und Tochter holten per Telefon den 22-jährigen Bruder zur Verstärkung. Die 43-jährige Frau gibt an, beim Herausgehen Schläge bekommen zu haben. Auch während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei setzten sich die die Beleidigungen fort. Die Beteiligten zeigten sich gegenseitig an wegen Beleidigung bzw. Körperverletzung.

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Aloys-Rüberg-Straße wurden Sommerreifen und ein Gefrierschrank gestohlen. Unbekannte hebelten zwischen Montag, 10 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr, ein Vorhängeschloss auf und verschafften sich so Zugang zu dem Kellerraum.

