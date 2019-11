Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf der Alffstraße

Bocholt (ots)

Am Samstag wurde im Begegnungsverkehr auf der Alffstraße gegen 15:25 Uhr ein grauer Mercedes V-Klasse am linken Außenspiegel beschädigt. Trotz entstandenem Sachschaden fuhr der andere Unfallbeteiligte weiter, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen schwarzen Mercedes, SUV aus dem Kreis Borken handeln. Dieser müsste am linken Außenspiegel beschädigt sein. Kennzeichen-Fragmente sind bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat Bocholt (02871) 2990 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Lea Terhaar

Telefon: 02861 900 2222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell