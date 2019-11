Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Bocholt (ots)

Am Sonntag befuhr ein 29-jähriger Bocholter gegen 16:30 Uhr mit seinem PKW die Münsterstraße in Bocholt. Im Bereich der Ampel Münsterstraße/Leopoldstraße fuhr dieser auf einen haltenden PKW auf. In diesem PKW saßen eine 54-Jährige und ein 59-Jähriger aus Bocholt - beide erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von circa 2.500 Euro.

