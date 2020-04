Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Hochkreuz: Verkehrskommissariat ermittelt wegen Unfallflucht - 43-jährige Radfahrerin verletzt

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht in Bonn-Hochkreuz und sucht Zeugen:

Am Mittwoch (15.04.2020) befuhr eine 43-jährige Frau gegen 12:35 Uhr den Schotterweg zwischen der B9 und dem dortigen Maritim Hotel in Fahrtrichtung Südbrücke/A562. Als sie einen vor ihr am rechten Rand des Weges laufenden Jogger überholen wollte, sei dieser plötzlich und ohne nach hinten zu schauen nach links gelaufen. Die Frau habe nach eigener Aussage scharf bremsen müssen um einen Zusammenstoß mit dem Läufer zu vermeiden. Dadurch habe sie die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren und sei gestürzt. Im Anschluss habe sich dann ein Streitgespräch mit dem Jogger über den Unfall entwickelt, in das auch ein weiterer Fahrradfahrer involviert gewesen sei, der unmittelbar hinter der gestürzten Frau gefahren sei. Der Läufer, der wie folgt beschrieben werden kann, habe sich schließlich vom Unfallort entfernt, ohne seine Personalien anzugeben:

- Ca. 40-45 Jahre alt - etwa 175 cm groß - kurze, dunkelbraune Haare - sportliche Statur - mitteleuropäisches Aussehen - Brillenträger - trug schwarze Laufbekleidung

Die 43-Jährige wurde bei dem Sturz verletzt und suchte selbständig ein Krankenhaus auf.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten Zeugen des Unfalls, insbesondere den männlichen Fahrradfahrer, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell