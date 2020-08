Polizei Mettmann

POL-ME: Altpapiercontainer in Brand gesetzt - die Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2008089

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagmorgen (16. August 2020) wurde an der Jägerhofstraße in Ratingen ein Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Inhalt absichtlich angezündet wurde. Hinweise auf den Verursacher haben sich bei ersten Ermittlungen nicht ergeben, weshalb die Polizei um Zeugenhinweise bittet.

Das war passiert:

Gegen 08:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Altpapiercontainer an der Jägerhofstraße in Ratingen-Tiefenbroich gerufen. Aufmerksame Anwohner hatten den Brand in dem Metallcontainer gegenüber der Bushaltestelle "Am Rosenkothen" bemerkt und folgerichtig die Feuerwehr informiert, welchen den Brand schnell löschen konnte. Da auch Pappe, die vor dem Container abgelegt war, in Brand stand, gehen die Beamten derzeit von einer Brandstiftung aus.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren zu der vorsätzlichen Brandstiftung ein, die einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursachte. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

