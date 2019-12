Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Versuchte Automatensprengung

Rhede (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag versucht einen Geldautomaten der Sparkasse in der Straße Am Markt zu sprengen. Aufgrund der getroffenen Sicherheitsvorkehrungen gelang es den Tätern nicht, den Automaten zu öffnen. Es entstanden ausschließlich Sachschäden am Automaten sowie an der zuvor gewaltsam geöffneten Eingangstür. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell