Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Schwerpunktkontrollen an Grenzübergang

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstag haben Polizeibeamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) gemeinsam mit Diensthundeführern der Polizeidirektion Osnabrück Schwerpunktontrollen am Grenzübergang durchgeführt. Insgesamt überprüften die Beamten rund 20 Fahrzeuge und 40 Personen. In drei Fällen wurden geringe Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt. Drei Autofahrer standen unter Drogeneinfluss. Ihnen wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein.

