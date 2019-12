Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake/Berge - Diebe von Bierfässern gefasst

Herzlake/Berge (ots)

Polizeibeamte aus Herzlake, Fürstenau und Diensthundeführer aus Osnabrück haben am Donnerstag bei einer Durchsuchung 21 Bierfässer in Berge sicherstellen können. Die Fässer stammen aus einem Einbruch in einen Herzlaker Getränkehandel in der Nacht zum 5.November. Unbekannte Täter drangen seinerzeit über einen Zaun auf das Firmengelände in der Straße Am Brink ein und stahlen insgesamt 40 Bierfässer. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte die Polizei nun einen 22-jährigen Mann und eine 20-jährige Frau ermitteln. Sie sollen für die Tat verantwortlich sein.

Hinweise zu dem Verbleib der restlichen 19 Bierfässer nimmt die Polizei in Herzlake unter der Rufnummer (05962)743 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



