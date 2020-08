Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendliche beschädigen Autospiegel und Wahlplakate - Ratingen - 2008088

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Fünf Jugendliche, im Alter von 17-19 Jahren, beschädigten in der Nacht zu Sonntag (16. August 2020) an der Hans-Böckler-Straße in Ratingen acht Wahlplakate sowie mindestens einen Autospiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Citroen. Die Beamten konnten die flüchtigen Jugendlichen in Tatortnähe stellen und fertigten eine Strafanzeige.

Das war passiert:

Aufmerksame Zeugen meldeten in der Nacht zu Sonntag (16. August 2020), gegen 01:50 Uhr, randalierende Jugendliche, die zunächst den Außenspiegel eines an der Hans-Böckler-Straße in Ratingen abgestellten Citroen beschädigten. Anschließend entfernte sich das Quintett in Richtung Düsseldorfer Platz und beschädigte auf seinem Weg zwei Wahlplakate. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung stellten die Beamten auf der Hans-Böckler-Straße sowie der Lohgerberstraße insgesamt acht beschädigte Wahlplakate fest. Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Einmündung Volkardeyer Straße / Westtangente konnten die Beamten die flüchtigen Tatverdächtigen stellen. Dank der aufmerksamen Zeugen konnten die Jugendlichen als Täter zweifelsfrei identifiziert werden.

Bei den polizeibekannten Tatverdächtigen im Alter von 17-19 Jahren verliefen die noch vor Ort durchgeführten Atemalkoholtests mit Werten von 0,7 Promille bis 1,2 Promille positiv. Gegen das Quintett wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft derzeit, ob es zu weiteren Sachbeschädigungen gekommen ist.

Zeugen werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell