Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kontrolle eines Pkws +++ Fahrer flüchtet zunächst und steht unter dem Einfluss von Drogen

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst waren am Mittwoch, 24. Juni 2020, 22:30 Uhr, mit einem Streifenwagen auf dem Hasporter Damm unterwegs und wollten einen VW kontrollieren, der vor ihnen in die Berliner Straße abbog.

Der Fahrer reagierte nicht auf die Signale, durch die er zum Anhalten aufgefordert wurde. Vielmehr erhöhte er seine Geschwindigkeit und fuhr in die Potsdamer Straße. Im dortigen Wendekreis stoppte er sein Fahrzeug und flüchtete zu Fuß in Richtung Schollendamm. Im weiteren Verlauf nutzte er Garagendächer, um von der Elisenstraße in Richtung Almutstraße zu entkommen. Letztendlich wurde der Mann im Gesinenweg gestellt.

Bei ihm handelte es sich um einen 29-jährigen Delmenhorster, bei dem neben den Fahrzeugschlüsseln zum VW auch noch eine geringe Menge Marihuana gefunden wurde. Bei der anschließenden Überprüfung des VW in der Potsdamer Straße wurde zudem leichter Geruch von Marihuana wahrgenommen. Weitere Betäubungsmittel wurden nicht gefunden.

Der 29-Jährige räumte ein, vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Test zeigte eine mögliche Beeinflussung durch THC an, die Entnahme einer Blutentnahme war erforderlich. Gegen den Mann wurden Straf-und Bußgeldverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

