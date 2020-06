Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in Pfarrhaus in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in das Pfarrhaus in der Raiffeisenstraße in Brake eingebrochen.

In der Zeit von Dienstag, 23. Juni 2020, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 24. Juni 2020, 06:30 Uhr, wurde eine Fensterscheibe des Kirchenbüros eingeschlagen und erfolglos nach Wertgegenständen gesucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich trotzdem auf fast 1.000 Euro.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (701744).

