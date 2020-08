Polizei Mettmann

POL-ME: Auffahrunfall mit zwei verletzten Kindern - Ratingen - 2008086

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am 14.08.2020, gegen 15:13 Uhr, kam es in Ratingen, an der Kreuzung Europaring/ Bechemer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, wobei zwei Kinder leicht verletzt wurden.

Nach dem derzeitigen Stand polizeilicher Ermittlungen befuhr ein 32 jähriger Düsseldorfer mit seinem Audi den Europaring in Fahrtrichtung Ratingen West.

Am Kreuzungsbereich Europaring/ Bechemer Straße übersah er den Audi einer 36 jährigen Neusserin, welcher unmittelbar vor ihm fuhr und verkehrsbedingt anhalten musste.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw.

Bei dem Zusammenstoß erlitten die zwei Kinder im Audi der Neusserin leichte Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Dieses konnten sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

An den beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Der Audi des Düsseldorfers war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

