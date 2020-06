Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots)

Moringen, Donnerstag, 18.06.2020, 20.00 Uhr bis ca. 23.15 Uhr

LUTTERBECK (köh) - Ein 17-jähriger Moringer hatte am gestrigen Abend ohne das Wissen seiner Großmutter ihren Pkw VW in Betrieb genommen, obwohl er nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Während der Sachverhaltsaufnahme der Northeimer Polizeibeamten an dessen Wohnanschrift, fuhr der Jugendliche mit dem Auto vor.

Gegen den jungen Moringer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie der unbefugten Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs eingeleitet.

