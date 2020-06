Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrzeugschlüssel entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Kreiensen (Kr.) 15.06.2020; 20:30 Uhr - 23:30 Uhr

Am Montagabend, dem 15.06.2020, entwendeten bislang unbekannte Täter, in der Zeit von 20:30 Uhr bis 23:30 Uhr, drei Fahrzeugschlüssel aus den nicht verschlossenen Firmenfahrzeugen einer ortsansässigen Firma für Holzbau aus Kreiensen. Die Fahrzeuge befanden sich nach Betriebsschluss auf dem Firmengelände und die Schlüssel steckten zum Teil in den Zündschlössern. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Verbleib der Schlüssel machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell