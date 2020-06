Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht- Polizei sucht Zeugen

Northeim (ots)

Moringen, Bundesstraße 241, Montag, 15.06.2020, 22.15 Uhr

MORINGEN (köh) - Montagabend kam es im Bereich Kirchberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem Pkw.

Ein 18- jähriger Führer eines Kleinkraftrades querte die B 241 aus Richtung Reddersenstraße. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen seinem Hinterrad und dem vorderen Stoßfänger eines Pkw, der die B241 in Richtung Moringen befuhr. Dadurch stürzte der Moringer mit seinem Roller und verletzte sich leicht. Der Autofahrer stoppte kurz und setzte seine Fahrt anschließend, ohne nach dem gestürzten Rollerfahrer zu schauen, in Richtung Moringen fort.

Am Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Moringer Polizei in Verbindung zu setzen (Tel.: 05554-998930).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell