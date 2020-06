Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tankbetrug

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 17.06.2020; 14:54 Uhr

Am frühen Mittwochnachmittag, den 17.06.2020, betankte ein 28jähriger Einbecker seinen Pkw an einer Tankstelle in der Hannoverschen Straße im Wert von 67,-Euro. Anschließend stieg er in sein Fahrzeug und verließ das Tankstellengelände in unbekannte Richtung. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

