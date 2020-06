Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 17.06.2020;

Am Mittwoch, den 14.06.2020, stellten Polizeibeamte im Rahmen von Ermittlungen fest, dass bislang unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen mehrere Graffiti an eine Gebäudewand der ehemaligen Reinald-von-Dassel-Schule gemalt haben. Hierbei handelt es sich zum Teil um größere, zeitaufwändige Malereien und Schriftzüge sowie einfache -tags-. Insgesamt ist hier ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden. Die Polizei in Dassel hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu den Graffiti machen können, sich unter Tel. 05564-999100 zu melden.

