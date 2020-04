Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen) Arbeitsunfall (06.04.2020)

Emmingen-Liptingen (ots)

Schwere Verletzungen hat am Montagmorgen gegen 11.00 Uhr ein 19-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle in der Mättlestraße in Liptingen erlitten. Der Mann verlegte auf den Dachsparren eines Neubaus Dämmplatten und fiel vermutlich aufgrund eines Fehltrittes zwischen den Sparren durch knapp drei Meter tief auf einen Betonboden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Liptingen wurde der Verletzte mit der Drehleiter gerettet und vom Rettungsdienst nach der notärztlichen Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

