Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht (04.04.2020)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am vergangenen Samstag in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr an der Ecke "Sonnenrain" / "An der Halde" ein Pedelec, welches an einem Baum abgestellt und mit einem Zahlenschloss gesichert war. Das schwarz/graue Pedelec ist von der Marke "Haibike", Model Sduro Fullseven LT 4.0 11 G und hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

