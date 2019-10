Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Betrunken geflüchtet - Alkoholisiert hat sich eine Unfallverursacherin am Mittwochabend in Blaustein aus dem Staub gemacht.

Kurz nach 20 Uhr befuhr die 67-Jährige mit ihrem Seat die Pfarrer-Imhof-Straße in Blaustein. Dort wurde sie von einer Zeugin beobachtet, wie sie Schlangenlinien fuhr. Außerdem touchierte sie zwei Leitpfosten. Davon offensichtlich unbeeindruckt setzte sie ihre Fahrt fort. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und alarmierte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Ulm-West trafen die Frau an ihrer Wohnanschrift an. Sie gab zu, gefahren zu sein. Am Fahrzeug waren Unfallspuren vorhanden, die zu den angefahrenen Leitpfosten passten. Die Polizisten stellten zudem eine Alkoholfahne, eine lallende Aussprache und einen unsicheren Stand bei der Dame fest. Ein Alkomattest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Die 67-Jährige musste eine Blutentnahme erdulden und ihren Führerschein abgeben. Sie muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten.

