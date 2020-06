Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrug im Internet

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Naensen (Kr.) 28.05.2020 - 12.06.2020

Seit dem 28.05.2020 erhält eine 63jährige, aus einem Einbecker Ortsteil stammende Frau, mehrfache Zahlungserinnerungen, von einem großen Internet-Versandhändler, in Höhe von 532,-Euro. Die Frau besitzt dort zwar ein Konto, jedoch weist dieses keinerlei Zahlungsrückstände auf. Die in den Rechnungen aufgeführten Bestellungen sind von ihr nie veranlasst worden. Demzufolge muss ein bislang noch unbekannter Täter diese mit den Daten der Geschädigten in Auftrag gegeben haben. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Fälschung beweiserheblicher Daten aufgenommen.

