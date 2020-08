POL-ME: Nächtlichen Verkehrsunfall verursacht - Haan - 2008084

Polizei Mettmann

Im Rahmen einer Streifenfahrt in der Nacht am Samstag (15. August 2020) befuhr ein Streifenteam gegen 01:00 Uhr die Alleestraße in Haan. Dabei fiel ihnen etwa auf Höhe der Robert-Koch-Straße ein stark beschädigter PKW der Marke Audi auf einem Gehweg auf, dessen Front unmittelbar vor einem Baum stand. Daneben stand ein 39-jähriger Haaner, der augenscheinlich zu dem PKW gehörte.

Weiter lagen diverse Fahrzeugteile auf der Fahrbahn und zwei Verkehrszeichen auf einer nahegelegenen Verkehrsinsel waren umgeknickt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der Haaner an, die Alleestraße in Richtung Haan-Innenstadt befahren zu haben. Dabei sei er nach eigenen Angaben während der Fahrt eingeschlafen. Zum weiteren Unfallhergang konnte er keine Angaben machen.

Die Spurenlage deutet auf eine Kollision mit den beiden Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel hin. Anschließend ist der Audi wenige Meter hinter der Unfallstelle auf dem Gehweg unmittelbar vor einem Baum zum Stehen gekommen.

Der Fahrer wurde hierbei nicht verletzt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 6000 Euro, der PKW war nicht mehr fahrbereit.

