Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwarzes Pedelec in der Parkstraße entwendet

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 14 Uhr und 17 Uhr, wurde an der Parkstraße ein Pedelec entwendet. Das Zweirad war unweit des Hoffmeyerplatzes an einem Metallbügel angeschlossen. Ein unbekannter Täter knackte das Faltschloss und flüchtete. Das Herren-Trekkingrad war von der Marke Winora, Modell CY 200. Auffällig ist, das gestohlene Pedelec ist komplett schwarz. Wer Hinweise auf den Diebstahl geben kann oder wem das beschriebene Rad auffällt, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

