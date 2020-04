Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Illegale Fahrstunde endet am Baum

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Hinterzarten;]

Am Sonntag den 26.04.20, gegen 15 Uhr sollte eine "private" Fahrstunde auf einem Vorplatz in der Bahnhofstraße in Hinterzarten durchgeführt werden, welche dann an einem an der Straße befindlichen Baum endete. Ferner wollte eine führerscheinlose Frau das Fahren mit dem Pkw erlernen. Hierzu nahm sie eine nicht erlaubte Fahrstunde bei einer Bekannten in deren Auto. Nach kurzer Einweisung sollte die praktische Fahrprobe beginnen. Jedoch verwechselte die Fahrzeuglenkerin die Bremse mit dem Gaspedal, so dass der Pkw beschleunigte und gegen einen Baum prallte.

Durch den Aufprall verletzte sich die Fahrerin leicht, am Pkw der Bekannten entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen die beiden Frauen werden nun entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

