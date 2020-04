Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Flächenbrand - von Grillstelle ausgegangen

Freiburg (ots)

Zu einem Flächenbrand bei Albbruck ist die Feuerwehr am Freitag, 24.04.2020, ausgerückt. In Buch in Verlängerung des Haideweges brannte es gegen 13:30 Uhr auf einem stark abfallenden Waldstück. Ca. 40 Quadratmeter Waldfläche waren betroffen. Die Feuerwehr Albbruck löschte das Feuer. Vermutlich war dieses von einer dort angelegten Feuerstelle bei einer Bank ausgegangen, die offensichtlich zum Grillen benutzt worden war.

