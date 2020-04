Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Betrunkener will nicht aus Holzschopf kommen und widersetzt sich - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein betrunkener Mann ohne Schuhe hat in der Nacht zum Sonntag in Oberlauchringen zunächst die Bewohner eines Hauses belästigt und sich anschließend in deren Holzschopf begeben. Gegen 03:00 Uhr war der 22-jährige am Haus aufgetaucht, hatte geklingelt und sich am Briefkasten zu schaffen gemacht. Von den Bewohnern wurde aufgefordert zu gehen, aber stattdessen suchte er einen anliegenden Holzschopf auf und blieb darin. Auch die Anweisungen der angerückten Polizei befolgte der Mann nicht und hob drohend eine im Schopf vorgefunden Pylone. Letztlich musste der Mann unter Einsatz des Pfeffersprays überwältigt werden. Dagegen wehrte er sich. Er selbst und ein Polizeibeamter wurden leicht verletzt. Der renitente Mann kam zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Eine Alkoholüberprüfung hatte über zwei Promille ergeben. Auch ein zerstörtes Vogelhäuschen auf dem Nachbargrundstück dürfte auf das Konto des Betrunkenen gehen.

