Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Zwei Motorradfahrer stürzen unmittelbar nacheinander - beide schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 25.04.2020, sind zwei Motorradfahrer auf der L 170 bei Grafenhausen-Rothaus unmittelbar nacheinander gestürzt. Kurz nach 19:00 Uhr war eine Vierergruppe von Motorradfahrern vom Schluchsee kommend auf der Landstraße unterwegs. Der Zweite in der Gruppe, ein 19-jähriger Mann, verlor in einer Kurve die Kontrolle über seine Yamaha und stürzte. Der unmittelbar folgende 49-jährige Buell-Fahrer erschrak sich und bremste zu stark ab, so dass auch er zu Fall kam. Beide Motorradfahrer rutschten mit ihren Maschinen in die Leitplanke. Dabei zogen sich die Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Der Jünger kam mit dem Rettungswagen, der Ältere mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den Motorrädern liegt bei je rund 2000 Euro.

