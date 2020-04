Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Fahrradfahrerin verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Beim Überfahren des Bordsteins ist am Samstagabend, 25.04.2020, eine Fahrradfahrerin in Albbruck gestürzt. Gegen 20:25 Uhr war die 64-jährige mit ihrem ganz neu erworbenen Pedelec zusammen mit dem Ehemann auf Radtour. In der Hauensteinstraße wechselten beide vom kombinierten Rad- und Fußweg auf die Straße, um an zwei Fußgängern vorbeizufahren. Beim Zurücklenken auf den Radweg kam die Radfahrerin am Bordstein zu Fall. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte ins Spital nach Waldshut.

