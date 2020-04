Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Badenweiler: Mountainbike-Fahrer nach Verkehrsunfall mit Hubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Ein Mountainbike-Fahrer ist nach einem Verkehrsunfall auf der K 4947 bei Badenweiler mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik geflogen worden. Gegen 16:40 Uhr hatte ein in Richtung Lipburg fahrender 31 Jahre alter VW-Fahrer auf einer starken Gefällstrecke zwei Fahrradfahrer ordnungsgemäß überholt. Allerdings bog er danach nach rechts in einen Feldweg ab und musste deshalb seinen Geländewagen stark abbremsen. Dem direkt nachfolgenden 53-jährigen Mountainbike-Fahrer gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu stoppen. Trotz eines Ausweichmanövers kollidierte der Radfahrer mit dem Fahrzeugheck. Er stürzte auf die Fahrbahn. Mit schweren Kopfverletzungen kam er mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg. Einen Fahrradhelm trug der Radfahrer nicht. Am VW wurde ein Schaden von rund 2500 Euro verursacht, am Fahrrad in Höhe von mehreren hundert Euro.

