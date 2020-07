Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Exhibitionist im "Natruper Holz"

Osnabrück (ots)

In der Straße "Am Tannenhof" belästigte ein Unbekannter am Donnerstagabend eine 21-Jährige. Die junge Frau saß nahe des dortigen Bolzplatzes auf einer Bank, als zwischen 18 und 19 Uhr ein etwa 47 Jahre alter Mann auf einem Fahrrad vorbeifuhr und anschließend in unmittelbarer Nähe Platz nahm. Er sprach die 21-Jährige auf eine abwertende Art und Weise an und entblößte sich anschließend. Die junge Frau forderte ihn mehrfach auf sich zu entfernen und drohte damit, die Polizei zu rufen. Darauf reagierte der Unbekannte zunächst nicht, sondern entfernte sich erst, als die 21-Jährige zum Telefon griff. Der Täter trug einen schwarzen Satin-Trainingsanzug (mit gelb/orangefarbenem Muster) und hatte dunkle Haare. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Angaben zu dem Radfahrer mit dem Trainingsanzug machen können, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegengenommen. Die Polizei empfiehlt in derartigen Situationen Ruhe zu bewahren. Rufen Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 an. Reagieren Sie nicht panisch, sondern versuchen Sie selbstsicher aufzutreten und wahren Sie Distanz zum Täter. Sollte er sich Ihnen nähern, sprechen Sie ihn laut und mit kurzen Sätzen an: "Stopp!" oder "Kommen Sie nicht näher!" Wichtig ist es, sich das Gesicht des Unbekannten einzuprägen. Damit helfen Sie der Polizei bei der Suche.

