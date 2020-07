Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Belm (ots)

Bei einem Unfall auf dem Power Weg wurden am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt. Eine 23-jährige Frau aus Versmold befuhr mit ihrem VW Golf gegen 15.15 Uhr den Power Weg. Als sie nach links in die Johannesstraße abbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden VW Golf eines 61 Jahre alten Mannes. Durch den Zusammenstoß erlitt die 23-Jährige schwere Verletzungen und der 61-jährige Osnabrücker zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell