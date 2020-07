Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - VW Multivan in Oesede gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

Vom Gelände eines Autohauses an der Straße "Topsloh" stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen weißen VW Multivan, an dem sie zuvor die gestohlenen Kennzeichen OS-HT 3023 angebracht hatten. Der oder die Täter begaben sich zwischen 18.30 Uhr (Mittwoch) und 08 Uhr (Donnerstag) auf das Firmengelände, stahlen von zwei Fahrzeugen die Kennzeichen und brachten diese an einem schwarzen und an einem weißen Multivan an. Offenbar wurden die Täter jedoch gestört. Sie ließen den schwarzen Van zurück und flüchteten mit dem weißen Multivan in unbekannte Richtung. Möglicherweise nutzen die Diebe das Fahrzeug noch mit den Kennzeichen OS-HT 3023. Wer Hinweise zu dem weißen Multivan oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon 05401/879500.

