Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruchdiebstahl - Schaufensterscheibe eingeschlagen

Bergkamen (ots)

Am 18.07.2020 (Sa.), gegen 05.30 Uhr, schlugen bislang Unbekannte eine Schaufensterscheibe eines Dekorationsgeschäftes auf der Jahnstraße in Bergkamen ein und entwendeten mehrere Kristallteelichthalter und eine Lampe. Eine aufmerksame Zeugin konnte noch 2 junge Männer vom Tatort wegrennen sehen. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen leider negativ. Die weglaufenden Personen konnten wie folgt beschrieben werden: ca. 180 cm, 18-20 Jahre, weißes Basecap, weißes T-Shirt, blaue ärmellose Weste, Jeans, weiße Sneaker. Der zweite Tatverdächtige soll etwas kleiner gewesen sein und hat eine grau / braune Windjacke getragen. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220 oder 921-0.

