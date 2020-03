Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag dem 13.03.2020 kam es in der Heinigstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Die 19-jährige Fahrerin kam in alkoholisierten Zustand mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und touchierte einen Bordstein. Hierbei entstand an dem Pkw Sachsachen in Höhe von ca. 1000EUR, was die Fahrerin dazu veranlasste auf dem nahegelegenen Tankstellengelände anzuhalten. Dort fiel sie, durch ihr Verhalten, einer Polizeibesatzung auf. Ein Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,86 Promille. Da die Fahrerin einen Verkehrsunfall verursachte während sie unter dem Einfluss von Alkohol stand, muss sie sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell