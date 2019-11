Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Handy geklaut

Am Donnerstag entwendete ein Unbekannter ein hochwertiges Smartphone in einer Schule in Ulm.

Ulm (ots)

Zwischen 13.15 und 15.30 Uhr machte ein Dieb Beute in einer Schule in der Sammlungsgasse. Ein Schüler hängte seine Jacke vor dem Klassenzimmer an die Gaderobe. Darin befand sich sein hochwertiges Smartphone. Nach Schulschluss stellte der 11-Jährige fest, dass seine Jacke mitsamt Smartphone weg war. Wer den Diebstahl begangen hat, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

