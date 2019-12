Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilung der Polizei Nordenham: Verkehrsunfall mit verletztem Krad-Fahrer +++ Alkoholisierte Pkw-Führerin verursacht Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Nordenham. Am Samstag, den 14.12.2019, um 13:50 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger aus Nordenham mit seinem Kleinkraftrad die Straße An den Wurten. Auf Höhe der Hausnummer 31 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei Pfeilern. Der 59-jährige Krad-Fahrer erlitt dadurch mehrere Verletzungen und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Beim Unfallverursacher wurde zudem eine Atemalkoholkonzentration von 0,42 Promille festgestellt, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 500,- Euro.

Jade. Ebenfalls am Samstag, den 14.12.2019, gegen 20:05 Uhr, teilte ein aufmerksamer Pkw-Fahrer der Polizei mit, dass auf der B437 aus Richtung Varel kommend in Richtung Rodenkirchen eine Pkw-Fahrerin eine unsichere Fahrweise an den Tag lege. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Beamten geriet die 68-jährige Pkw-Fahrerin aus Bielefeld hinter Diekmannshausen in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit einem Pkw. Im Pkw befand sich eine vierköpfige Familie aus Varel. Die Unfallverursacherin stand zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,25 Promille auf. Nach der erfolgten Blutentnahme wurde der Führerschein der 68-Jährigen sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 7000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es wurde niemand bei dem Verkehrsunfall verletzt.

