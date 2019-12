Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilung des LK Oldenburg: Sachbeschädigung an Bushaltestelle in Ganderkesee +++ Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee - In der Zeit von Freitag, 13.12.2019, 16:00 Uhr, bis Samstag, 14.12.2019, 10:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Steinmauer an einer Bushaltestelle an der Wildeshauser Landstraße in Ganderkesee-Hoyerswege. Zudem wurde ein neben dem Wartehaus befindlicher Stromverteilerkasten ebenfalls beschädigt.

Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, oder in Ganderkesee, 04222/9446-0, zu melden. (487825)

+++

Wildeshausen - Am Samstag, 14.12.2019, kam es auf der Visbeker Straße in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier Leichtverletzten. Ein 90-jähriger Wildeshauser beabsichtigte mit seinem Pkw in den Kreisverkehr am Krankenhaus einzufahren. Dabei übersah er den Pkw einer 55-jährigen Fahrzeugführerin aus Goldenstedt, sodass es zum Zusammenstoß kam. In Folge des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug der Goldenstedterin gedreht und blieb nicht mehr fahrbereit im Kreisverkehr stehen. Das Fahrzeug des 90-Jährigen überquerte in gerader Linie die Grünfläche inmitten des Kreisverkehres und kam an einem Baum des Friedhofsparkplatzes zum Stehen. Der Wildeshauser und seine 89-jährige Beifahrerin, sowie die Goldenstedterin und ihr 56-jähriger Beifahrer kamen zur ambulanten Behandlung mit leichten Verletzungen ins nahegelegene Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-15590

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell