POL-DEL: Pressemitteilung Polizei Delmenhorst: Diebstahl aus Wohnhaus von älteren Personen +++ Einbruch in Kfz-Werkstatt +++ Trunkenheitsfahrt

Delmenhorst. Während am Samstag gegen 16:00 Uhr das in der Nutzhorner Straße lebende ältere Ehepaar durch einen Mann und einem kleinen Kind abgelenkt worden ist, wurde ihr Haus durchsucht. Es ist Diebesgut im vierstelligen Bereich erlangt worden.

Wer Hinweise auf auffällige Personen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 0422115590 zu melden. (488681)

Delmenhorst. In der Nacht zum Samstag, den 14.12.2019, drangen unbekannte Täter in die Kfz-Werkstatt in der Brauenkamper Straße ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Das Diebesgut ist noch nicht abschließend geklärt. Derzeit ist ein Schade von geschätzten 250EUR bekannt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu auffälligen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 0422115590 zu melden. (488263)

Delmenhorst. Auf dem Stickgraser Damm kommt den Einsatzbeamten am Samstag, gegen 01:00 Uhr, ein Pkw entgegen. Die Einsatzbeamten entschließen sich zu einer Verkehrskontrolle und stellen beim 26-jährigen Fahrzeugführer aus Delmenhorst eine Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille fest. Gegen den Delmenhorster wird ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wird beschlagnahmt.

